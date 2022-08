Bonaccini non ha detto che libertà e democrazia vanno difese «privando dei loro diritti chi non si allinea»

(Di lunedì 1 agosto 2022) Il 1° agosto 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare l’autenticità di uno screenshot che ritrarrebbe un presunto tweet del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano, pubblicato il 30 marzo 2022 e che recita: «deichi non sie mettendo a tacere chi dissente. Sempre». Si tratta di un’immagine modificata che veicola una notizia falsa. Il contenuto oggetto della segnalazione riprende parzialmente un tweet pubblicato il 30 marzo 2022 dall’account ufficiale di Stefano, in cui si legge: «. ...

Jpolemica666 : RT @trattomale: Marattin Quartapelle Lavia Bonaccini Di Maio Non posso perdere ?? @fantagulag - Gionnidep4 : Ancora con sta stronzata della #dote porcodiundio. Basta voto #Calenda. Sinistra merda come sempre. Porcamadonna se… - ldigiov : Accomunare due situazioni così distanti è mistificatorio. A Bonaccini, che probabilmente è contento che le Coop e… - erardocarducci : @robom1 @sbonaccini Nessuna lezione, ma dati di realtà, ne ha parlato tutta la stampa e la Tosi, a Riccione, è sott… - AnnaFla26952473 : @LisaTorna @beppesevergnini @Corriere Mica sono sicura che ci faranno votare tra emergenza Covid, guerra, climatic… -

Così il presidente della Regione Emilia - Romagna, Stefano, in vista delle ... insieme alla tenacia e alla fermezza dell' Associazione dei familiari delle vittime che in questi annisono ......a stretto giro nelle mani del sindaco Vecchi e del presidente della Regione Stefanoil ... però, per i pentastellati 'ancora nulla si sa di queste promesse nero su bianco, che si spera...(ANSA) - ROMA, 01 AGO - "Ci sono tutte le condizioni per chiudere un accordo con Calenda. Se entriamo nel merito delle proposte, possiamo trovare punti di caduta positivi. Un esempio I rigassificator ...I leader contemporanei di destra-sinistra-centro sognano di liberarsene lasciandolo fuori dal Parlamento ma è tra i pochi da "salvare" di coloro ...