Ucraina, moglie combattente Azov: "Russi hanno torturato e vogliono coprire tracce" (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – "Sappiamo che in Ucraina i combattenti Azov sono gli eroi ed è ovvio che i nostri non li avrebbero neanche sfiorati. Da quel che so i Russi hanno torturato i ragazzi e in questo modo vogliono coprire le tracce delle torture". Così Anna Zaitseva, moglie di Kyrylo Zaitsev, nome di battaglia come combattente di Azov Volt, esprime, parlando con l'Adnkronos, la certezza che l'esplosione che ha distrutto il carcere di Olenivka sia stata provocata dai Russi e non, come sostiene Mosca, frutto di un raid ucraino. "Da quel che so, già molti esperti hanno valutato il video e hanno detto che ci sarebbe stato un incendio dall'interno in quanto non ...

