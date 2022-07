Sinistra ipocrita: dopo il green pass, riscopre la Costituzione (Di domenica 31 luglio 2022) L’hanno calpestata per due anni a colpi di lockdown, coprifuoco, “noi concediamo”, poliziotti a inseguire i runner, autocertificazioni, green pass… Ma adesso i progressisti preoccupati per la Costituzione sono tornati. Cosa li ha destati? Ma è ovvio: la concreta possibilità che il centrodestra vinca la elezioni. Così, su Repubblica, tocca allo storico Giovanni De Luna lanciare la profezia di sventura: con il trionfo di Giorgia Meloni & Co, saranno in pericolo “i valori della Carta”, cui la destra sarebbe “estranea”. Al punto che potrebbe addirittura “cambiarla”. Una vera tragedia: piuttosto che introdurre riforme istituzionali (ad esempio, il presidenzialismo), della Costituzione è meglio infischiarsene direttamente, comportarsi come se non esistesse e di fatto stracciarla proprio nel suo cuore pulsante, cioè la ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 31 luglio 2022) L’hanno calpestata per due anni a colpi di lockdown, coprifuoco, “noi concediamo”, poliziotti a inseguire i runner, autocertificazioni,… Ma adesso i progressisti preoccupati per lasono tornati. Cosa li ha destati? Ma è ovvio: la concreta possibilità che il centrodestra vinca la elezioni. Così, su Repubblica, tocca allo storico Giovanni De Luna lanciare la profezia di sventura: con il trionfo di Giorgia Meloni & Co, saranno in pericolo “i valori della Carta”, cui la destra sarebbe “estranea”. Al punto che potrebbe addirittura “cambiarla”. Una vera tragedia: piuttosto che introdurre riforme istituzionali (ad esempio, il presidenzialismo), dellaè meglio infischiarsene direttamente, comportarsi come se non esistesse e di fatto stracciarla proprio nel suo cuore pulsante, cioè la ...

GiorgiaPremier : RT @NicolaPorro: Con il “pericolo” di una vittoria del #centrodestra, la #sinistra torna a sventolare la “carta più bella del mondo”???? http… - NicolaPorro : Con il “pericolo” di una vittoria del #centrodestra, la #sinistra torna a sventolare la “carta più bella del mondo”… - Marina48118673 : @GiorgiaMeloni Io non ho mai visto una sinistra così bugiarda e ipocrita!!!!! - Giusepp73435001 : @AndreaV57418712 Se io fossi di sinistra anche da 20 generazioni non voterei PD per no sentire più parlare di questo ipocrita cambiafaccia - AnninsC : @simonefabbrix @PIERPAO67864611 Io una coalizione che comprenda il M5S non la voto. Cavolo, voto a sinistra proprio… -