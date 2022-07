(Di domenica 31 luglio 2022) Con iOS 16 l'azienda di Cupertino ha puntato sulla personalizzazione del lock screen. E per la start-up indiana Glance, sostenuta da Big G, è una opportunità di business per diffondere agli utenti contenuti e pubblicità

la Repubblica

Ladiè un nuovo campo di battaglia di cui big tech e pubblicitari intendono assicurarsi il controllo. Apple ha trasformato il lock screen in un fulcro della nuova versione del sistema ...Con la nuovadiin iOS 16, è diventato abbastanza chiaro che è probabile che l'iPhone segua un approccio simile. Tuttavia, Apple potrebbe lavorare a qualcosa di diverso per iPhone 14 ... Schermata di blocco, la nuova miniera d'oro di Apple e Google Con iOS 16 l'azienda di Cupertino ha puntato sulla personalizzazione del lock screen. E per la start-up indiana Glance, sostenuta da Big G, è una ...Apple ha aggiunto diversi nuovi wallpaper all'app Casa con iOS 16 e con l'ultima beta 4 rilasciata per gli sviluppatori.