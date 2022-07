Nettuno | si tuffa in mare e annega | a riva sciacalli gli rubano lo zaino con portafogli e documenti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 31 luglio 2022) Non solo la tragedia, ma anche la bassezza più infima, che non si ferma neanche davanti alla morte. Tutto è successo aattorno alle ore 20, nella spiaggia antistante la Basilica di Santa Maria Goretti. La tragedia Un uomo di circa 40/45 anni di nazionalità moldava si èto indopo aver bevuto una birra. Probabilmente proprio questo potrebbe avergli causato un malore. Vedendolo in forte difficoltà, alcuni bagnanti hanno dato l’allarme e lo hanno soccorso. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, poi raggiunti dalle volanti della Polizia di Anzio-. Ma, nonostante i tentativi di salvargli la vita, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Lo sciacallaggio Mentre i soccorritori tentavano il tutto per tutto, qualcuno ne ha approfittato per prendere lo zainetto dell’uomo, dove erano ...