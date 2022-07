Naty Paragoni in lacrime su instagram | “Mi sento inutile | non voglio essere un peso”

(Di domenica 31 luglio 2022) Questa mattina Natalia, ha deciso di fare delle storie super condividere un momento di disagio che sta vivendo. La fidanzata di Andrea Zelletta ha spiegato che ogni estate, entra in una sorta di tunnel, che la porta a sentirsi sotto pressione. Sa bene che suo social si dovrebbe parlare di cose positive, dare energia ma questa volta ha deciso di aprirsi per mostrare un lato suo diverso. Confida infatti che solo il suo ragazzo, Andrea, è a conoscenza di questo momento di crisi che ogni estate l’influencer vive.ha spiegato che in qualche modo si lega al lavoro, alla forte competizione che c’è nel suo mondo, alla voglia di dare sempre di più e di non accontentarsi mai, pur sapendo che si sta facendo tanto. “Da quando faccio più o meno questo lavoro, cioè da tre anni, ogni estate mi chiudo ...

zorpinilover : Loro due scolpiti dagli dei ? ( e neanche oggi mi sono svegliata Naty Paragoni ) -

Il Fatto Quotidiano

... ' La vita secondo' ha lasciato tutti i fan di Instagram di stucco in occasione di una delle serate più speciali della sua vita. Nataliaassisteva con un certo interesse all'...... 'Splendida, meravigliosa e unica: per me nessuna è come te! '; 'sei una bomba e Andrea idem'; ... Non c'è dubbio: labatte tutte 10 a 0! Natalia Paragoni scrive una dedica sgrammaticata a Tommaso Zorzi: “Ora che sei un opignonista, aspetto… Naty Paragoni ha spiegato che in qualche modo si lega al lavoro, alla forte competizione che c’è nel suo mondo, alla voglia di dare sempre di più e di non accontentarsi mai, pur sapendo che si sta ...