Napoli-Mallorca 1-1. Buon primo tempo, intenso, si vede l’idea di gioco verticale. Meret incerto (Di domenica 31 luglio 2022) Napoli-Mallorca 1-1. Secondo pareggio consecutivo per la squadra di Spalletti in altrettante amichevoli disputate a Castel di Sangro (la prima con i turchi dell’Adana). Altro gol subito. Nei primi 45 minuti si è visto un Buon Napoli, intenso, veloce in ripartenza, verticale, con continua ricerca della profondità. La partita, soprattutto nel primo tempo, si è giocata ritmi sostenuti e gli spagnoli hanno avuto un atteggiamento tutt’altro che amichevole, con entrate ruvide. (Qui la cronaca del match) Il Napoli è senza dubbio migliorato rispetto alla partita precedente. Ovviamente non è pensabile tenere quei ritmi adesso per 90 minuti. È evidente il gioco che vuole attuare Spalletti che ha proposto dal ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 31 luglio 2022)1-1. Secondo pareggio consecutivo per la squadra di Spalletti in altrettante amichevoli disputate a Castel di Sangro (la prima con i turchi dell’Adana). Altro gol subito. Nei primi 45 minuti si è visto un, veloce in ripartenza,, con continua ricerca della profondità. La partita, soprattutto nel, si è giocata ritmi sostenuti e gli spagnoli hanno avuto un atteggiamento tutt’altro che amichevole, con entrate ruvide. (Qui la cronaca del match) Ilè senza dubbio migliorato rispetto alla partita precedente. Ovviamente non è pensabile tenere quei ritmi adesso per 90 minuti. È evidente ilche vuole attuare Spalletti che ha proposto dal ...

