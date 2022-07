Israele: tensione con Anp per taglio pagamento dazi per Ramallah (Di domenica 31 luglio 2022) Nuove tensioni fra Israele e l'Autorità nazionale palestinese dopo che oggi il governo di Yair Lapid ha deciso di dedurre 600 milioni di shekel (170 milioni di euro) dal totale dei dazi raccolti per ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 31 luglio 2022) Nuove tensioni frae l'Autorità nazionale palestinese dopo che oggi il governo di Yair Lapid ha deciso di dedurre 600 milioni di shekel (170 milioni di euro) dal totale deiraccolti per ...

