Il Congresso Usa sostiene l’invio degli Atacms per gli Himars ucraini (Di domenica 31 luglio 2022) Elissa Slotkin, deputata Dem del Michigan alla Camera dei Rappresentati Usa, facente parte del Comitato per i servizi armati e già analista della Cia, ha affermato che al Congresso statunitense esiste il supporto bipartisan per l’invio di missili a lungo raggio MGM-140 Atacms (Army Tactical Missile System) all’Ucraina da utilizzare nel sistema lanciarazzi multiplo (Mlrs InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 31 luglio 2022) Elissa Slotkin, deputata Dem del Michigan alla Camera dei Rappresentati Usa, facente parte del Comitato per i servizi armati e già analista della Cia, ha affermato che alstatunitense esiste il supporto bipartisan perdi missili a lungo raggio MGM-140(Army Tactical Missile System) all’Ucraina da utilizzare nel sistema lanciarazzi multiplo (Mlrs InsideOver.

NewsPadania : RT @startup_italia: Chips Act, cosa prevede la legge approvata dal Congresso USA sui semiconduttori: - ge_group : RT @paoloigna1: Vistosa esibizione della marina della #Cina prima della visita dello Speaker del Congresso #USA #Pelosi in Asia https://t.c… - Ulisse0672 : Ecco amici. L'AIPAC, una lobby che agisce apertamente in USA per sostenere Israele,ha appoggiato 109 Repubblicani… - Giovanni1946861 : @gloquenzi Conte guidava il Governo durante la Pandemia... dovrebbe dire molto dell'Italia! Come dovrebbe dire mol… -