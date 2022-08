Giorgia Meloni a Corrado Formigli sull’omicidio di Alika Ogorchukwu: “Sei uno sciacallo” (Di domenica 31 luglio 2022) Giorgia Meloni vs Corrado Formigli. Sui social è scoppiata la polemica in merito a quanto successo a Civitanova Marche, dove Alika Ogorchukwu, l’ambulante nigeriano 39enne, disabile, è stato ucciso con la sua stessa stampella da un operaio di 32 anni, l’italiano Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo. Prima di usare la morte del povero Alika per la tua penosa propaganda, non potevi almeno esprimere solidarietà alla famiglia? Come puoi verificare, io la mia condanna verso questo brutale omicidio l’ho espressa e subito. sciacallo https://t.co/xO28Nzvx2y — Giorgia Meloni ? (@GiorgiaMeloni) July 30, 2022 Giorgia Meloni vs Corrado ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022)vs. Sui social è scoppiata la polemica in merito a quanto successo a Civitanova Marche, dove, l’ambulante nigeriano 39enne, disabile, è stato ucciso con la sua stessa stampella da un operaio di 32 anni, l’italiano Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo. Prima di usare la morte del poveroper la tua penosa propaganda, non potevi almeno esprimere solidarietà alla famiglia? Come puoi verificare, io la mia condanna verso questo brutale omicidio l’ho espressa e subito.https://t.co/xO28Nzvx2y —? (@) July 30, 2022vs...

