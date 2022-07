Europei femminili: Inghilterra campione, Germania sconfitta 2-1 (Di domenica 31 luglio 2022) Finalmente “Wembley” arride ai colori di casa e diviene il teatro del trionfo dell’Inghilterra sulla Germania nella finale degli Europei femminili. La selezione britannica si aggiudica per la prima volta il titolo continentale al terzo tentativo, grazie ad una rete di Chloe Kelly nei supplementari. Dopo 90 minuti di autentica e spettacolare battaglia, la partita si arresta sull’1-1. Entrambe le reti nella ripresa. Aprono le danze le padrone di casa con Toone poco dopo l’ora di gioco. All’attaccante dello United risponde Magull, che riporta in equilibrio il punteggio al minuto 79. Ciò che avviene nell’extra time è poi storia, con la giocatrice del City che fa esplodere gli oltre 87.000 spettatori al minuto 110. Tante storie si intrecciano in questa gara fantastica terminata 2-1. Andiamo a scoprirle insieme in questo ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 31 luglio 2022) Finalmente “Wembley” arride ai colori di casa e diviene il teatro del trionfo dell’sullanella finale degli. La selezione britannica si aggiudica per la prima volta il titolo continentale al terzo tentativo, grazie ad una rete di Chloe Kelly nei supplementari. Dopo 90 minuti di autentica e spettacolare battaglia, la partita si arresta sull’1-1. Entrambe le reti nella ripresa. Aprono le danze le padrone di casa con Toone poco dopo l’ora di gioco. All’attaccante dello United risponde Magull, che riporta in equilibrio il punteggio al minuto 79. Ciò che avviene nell’extra time è poi storia, con la giocatrice del City che fa esplodere gli oltre 87.000 spettatori al minuto 110. Tante storie si intrecciano in questa gara fantastica terminata 2-1. Andiamo a scoprirle insieme in questo ...

