Elezioni 2022 | Renzi | “No a Fratoianni-Di Maio | meglio soli”

"Io non cerco di sistemarmi da qualche parte. A me di avere un seggio, non interessa". Così Matteo Renzi a In Mezz'ora in Più su Rai3, in vista delle Elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre. "Io non sto con Salvini e Meloni e non sto con Fratoianni e Di Maio. Allora certo che corro al centro e se al centro, come spero, ci saranno anche altri a partire da Calenda, che non ce lo vedo con Fratoianni, bene. Altrimenti noi saremo comunque decisivi nella prossima legislatura come lo siamo stati nell'ultima", dice il leader di Italia Viva. "Io non vado col Pd? Questa risposta l'ha data Enrico Letta quando parlando con Repubblica ha detto 'noi non vogliamo Italia viva e Renzi ma grande alleanza da Di Maio a

