Elezioni 2022, Pd: “Fico? Nessun contatto e nessun corteggiamento” (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – “Roberto Fico con il Pd? Si leggono oggi ricostruzioni del tutto inventate, senza alcun ancoraggio alla realtà. False, dunque. nessun contatto, nessun corteggiamento, nessun coinvolgimento”. E’ quanto precisano fonti del Nazareno. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – “Robertocon il Pd? Si leggono oggi ricostruzioni del tutto inventate, senza alcun ancoraggio alla realtà. False, dunque.coinvolgimento”. E’ quanto precisano fonti del Nazareno. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

