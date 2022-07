Conte contro i fuoriusciti: "Non rompeteci le scatole" (Di domenica 31 luglio 2022) Il leader del M5S si sfoga contro gli ex: "Risparmiateci le vostre lacrime di coccodrillo. Siete arrivati al potere grazie al Movimento, ora trovatevi una nuova collocazione" Leggi su ilgiornale (Di domenica 31 luglio 2022) Il leader del M5S si sfoga contro gli ex: "Risparmiateci le vostre lacrime di coccodrillo. Siete arrivati al potere grazie al Movimento, ora trovatevi una nuova collocazione"

Elezioni, Conte: Basta ipocrisia, chi va via pensi a risistemarsi e non rompa le scatole Giuseppe Conte, in un lungo post su Facebook , picchia duro ... Giuseppe Conte, in un lungo post su Facebook , picchia duro contro chi ... 'Ci risparmino i tentativi di nobilitare questi loro mutamenti ... Tottenham, Conte: 'Contro la Roma perso per alcuni dettagli' Dopo il ko contro la Roma in amichevole in Israele, Antonio Conte ha commentato la prestazione del suo Tottenham ai canali ...contro ... I miglioramenti si vedranno nella nuova stagione, vogliamo iniziare ... Giuseppe, in un lungo post su Facebook , picchia duro ... Giuseppe, in un lungo post su Facebook , picchia durochi ... 'Ci risparminotentativi di nobilitare questi loro mutamenti ...Dopo il kola Roma in amichevole in Israele, Antonioha commentato la prestazione del suo Tottenham ai canali ......miglioramenti si vedranno nella nuova stagione, vogliamo iniziare ...