Calciomercato Juventus | addio in vista per Locatelli | ecco il suo successore

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 31 luglio 2022) Manuelha dimostrato solo a fasi alterne il suo valore, per questo motivo potrebbe essere ceduto già nella prossima estate. Il grande obiettivo dellasicuramente è quella di poter tornare a lottare per lo Scudetto, magari provando anche a dire la propria a livello internazionale, per questo motivo un giocatore come Manuelnon è stato assolutamente promosso a pieni voti, con la dirigenza che sta così valutando in maniera sempre più approfondita se tenerlo ancora per il futuro oppure sbarazzarsene. Ansa FotoCi sono alcuni elementi che sono stati in grado sempre di più in questi ultimi anni di poter crescere e perfezionarsi sempre di più a livello tecnico, con Manuelche sembrava essere esattamente uno di questi, dato che dopo la sua esperienza al Milan era riuscito a rifarsi al ...