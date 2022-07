Biden ancora positivo al Covid ma sta bene (Di domenica 31 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è risultato nuovamente positivo al Covid, sta bene e continua a lavorare anche se di sua inziativa rimane in stretto isolamento”. E' quanto afferma il medico della Casa Bianca, Kevin O'Connor in un comunicato, sottolineando che Biden non ha dato segni del riemergere di sintomi legati all'infezione e continua a sentirsi abbastanza bene anche se rimarrà sotto stretta osservazione.foto agenziafotogramma.it(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il presidente degli Stati Uniti, Joe, è risultato nuovamenteal, stae continua a lavorare anche se di sua inziativa rimane in stretto isolamento”. E' quanto afferma il medico della Casa Bianca, Kevin O'Connor in un comunicato, sottolineando chenon ha dato segni del riemergere di sintomi legati all'infezione e continua a sentirsi abbastanzaanche se rimarrà sotto stretta osservazione.foto agenziafotogramma.it(ITALPRESS).

