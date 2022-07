Barcellona, Ter Stegen suona la carica: “Lewandowski farà la differenza, possiamo vincere tutto” (Di domenica 31 luglio 2022) Grande fiducia da parte del portiere del Barcellona Marc Andrè Ter Stegen, che intervistato da Sport.es dopo l’amichevole che ha visto i blaugrana battere i New York Red Bulls si è esposto chiaramente sugli obiettivi della nuova stagione alle porte. “Ci siamo rinforzati, la squadra è sicuramente migliore rispetto agli ultimi anni e c’è concorrenza in ogni reparto – ha spiegato l’estremo difensore tedesco – Lewandowski si è inserito bene e farà la differenza, possiamo puntare a vincere tutto in tutte le competizioni.” Qualche dubbio però c’è sulla permanenza di de Jong al Barcellona: “Noi vogliamo il meglio per la squadra e vorremmo che restasse, ma sono cose di cui dovrà parlare lui con la società.” SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) Grande fiducia da parte del portiere delMarc Andrè Ter, che intervistato da Sport.es dopo l’amichevole che ha visto i blaugrana battere i New York Red Bulls si è esposto chiaramente sugli obiettivi della nuova stagione alle porte. “Ci siamo rinforzati, la squadra è sicuramente migliore rispetto agli ultimi anni e c’è concorrenza in ogni reparto – ha spiegato l’estremo difensore tedesco –si è inserito bene elapuntare ain tutte le competizioni.” Qualche dubbio però c’è sulla permanenza di de Jong al: “Noi vogliamo il meglio per la squadra e vorremmo che restasse, ma sono cose di cui dovrà parlare lui con la società.” SportFace.

