Voli cancellati, la colpa non è dei lavoratori (Di sabato 30 luglio 2022) Dopo anni di licenziamenti e tagli ai salari, il nuovo boom di passeggeri crea una nuova consapevolezza: e ora i lavoratori degli aeroporti chiedono paghe dignitose e rispetto delle minime condizioni di lavoro. “Sfortunatamente non possiamo accogliere le date richieste. Tuttavia, possiamo offrirle il seguente periodo come alternativa”. Così Ryanair ha risposto a chi chiedeva periodi di congedo parentale ad agosto. Peccato che il congedo parentale non sia diritto “trattabile”. L’unico obbligo per il lavoratore è l’“onere del preavviso nei confronti del datore di lavoro il quale, dal canto suo, non ha il potere di negarglielo”. Così ha stabilito anche la Cassazione con la sentenza n.15078/2014. Alla faccia della conciliazione tempo di lavoro/di vita, del far figli per contrastare la denatalità, è questo il modo con cui Ryanair affronta un problema che accomuna tutte le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Dopo anni di licenziamenti e tagli ai salari, il nuovo boom di passeggeri crea una nuova consapevolezza: e ora idegli aeroporti chiedono paghe dignitose e rispetto delle minime condizioni di lavoro. “Sfortunatamente non possiamo accogliere le date richieste. Tuttavia, possiamo offrirle il seguente periodo come alternativa”. Così Ryanair ha risposto a chi chiedeva periodi di congedo parentale ad agosto. Peccato che il congedo parentale non sia diritto “trattabile”. L’unico obbligo per il lavoratore è l’“onere del preavviso nei confronti del datore di lavoro il quale, dal canto suo, non ha il potere di negarglielo”. Così ha stabilito anche la Cassazione con la sentenza n.15078/2014. Alla faccia della conciliazione tempo di lavoro/di vita, del far figli per contrastare la denatalità, è questo il modo con cui Ryanair affronta un problema che accomuna tutte le ...

