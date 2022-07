Valentino Rossi rilancia | “Nel 2023 continuerò col GTWC Europe al 90% Non andrò a Le Mans”

(Di sabato 30 luglio 2022)ha lasciato la MotoGP al termine della passata stagione e in questa annata agonistica si è cimentato con le quattro ruote, scegliendo il GT World Challenge. Il Dottore non è riuscito a ottenere risultati eclatanti al volante della Audi, anche se in tre occasioni ha concluso in quinta posizione. Il nove volte Campione del Mondo si appresta a vivere la 24 Ore di Spa-Francorchamps, un’esperienza particolare e tutta da vivere. Dopo l’avventura nelle Ardenne mancheranno soltanto tre weekend di gara al termine della stagione (Hockenheim, Valencia, Barcellona) e il centauro di Tavullia sta iniziando a pensare anche alla pma stagione., che spegnerà 43 candeline il 16 febbraio, si è soffermato su questo aspetto in un’intervista concessa a ...

... 8 a sinistra, 10 a destra Larghezza: 15m Rettilineo più lungo: 770m Albo d'oro MotoGP (Fino al 2009 il Gran Premio di Gran Bretagna si è disputato sul circuito di Donington) 2002 -(...L'estate invoglia a fare le ore piccole e nel fine settimanasa già che vedrà l'alba. Non in spiaggia, però, ma sul circuito di Spa - Francorchamps, in Belgio, dove va in scena la 24 Ore, la prova più impegnativa dell'intero GT Challenge 2022 e ...Sulla storica pista belga è in programma la 74esima edizione della gara. Superpole di Andrea Caldarelli sulla Lamborghini Huracán. Il pilota di Tavullia ha fatto due infrazioni che sono costate dieci ...Il pilota pesarese traccia un bilancio della stagione al volante dell’Audi R8 GT3 alla vigilia della 24 Ore di Spa-Francorchamps, la gara endurance più importante al mondo per le derivate dalla serie.