Usa, alluvioni in Kentucky: le vittime salgono a 25 (Di sabato 30 luglio 2022) Si aggrava il bilancio delle vittime delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Kentucky: sono 25 le persone morte, tra la quali almeno sei bambini, secondo quanto ha riferito l'ufficio del ...

