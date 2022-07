DiMarzio : #Spezia, ufficiale l'arrivo di Daniel #Maldini - 11contro11 : UFFICIALE - #Spezia, dal #Milan arriva Daniel Maldini #Calciomercato #SerieA #11contro11 - Milannews24_com : Mercato Milan, anche lo Spezia ufficializza Daniel Maldini: ecco il comunicato ufficiale - Milannews24_com : Milan, comunicato UFFICIALE: Daniel Maldini in prestito allo Spezia - LiguriaNotizie : Mercato Spezia, Maldini è un colpo ufficiale dei liguri -

... in trepidante attesa del viadella stagione. Il programma di oggi. Si parte alle 17:30 ... Infine, sempre alle 20:30, sarà la volta di Anders -, che gli appassionati potranno seguire ......del prolungamento di contratto fino al 2026 ha rilasciato delle dichiarazioni sul portale...club italiani partirà alle ore 17 con il Torino che affronta i francesi del Nizza mentre lo...Daniel Maldini, ufficializzato il trasferimento in prestito allo Spezia, squadra di Serie A. Ha bisogno di tempo di gioco costante per continuare il suo sviluppo. Lo ha annunciato il Milan sul sito uf ...Spezia, una delle priorità di mercato degli Aquilotti è la difesa. Non basta Caldara e nelle ultime ore si sta battendo la pista estera ...