Tuttosport: Mertens è stato proposto alla Juventus che non ha scartato l’idea (Di sabato 30 luglio 2022) Tuttosport scrive che il nome di Mertens è finito sulla scrivania della Juventus. È stato proposto dagli intermediari. alla “lista attaccanti” della Juventus s’aggiunge anche Dries Mertens. Il 35enne belga, separatosi dal Napoli dopo 9 anni, è svincolato e insegue una nuova avventura. Tramite i soliti intermediari il nome dell’ex Psv è arrivato anche negli uffici della Continassa. I dirigenti bianconeri non hanno avviato una trattativa, ma secondo i ben informati non hanno nemmeno scartato a priori la possibilità. Semplicemente hanno cominciato a valutare i pro (spessore internazionale, duttilità e cartellino gratis) e i contro, come ad esempio l’età (35 anni). Se l’idea Mertens evolverà in qualcosa di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 30 luglio 2022)scrive che il nome diè finito sulla scrivania della. Èdagli intermediari.“lista attaccanti” dellas’aggiunge anche Dries. Il 35enne belga, separatosi dal Napoli dopo 9 anni, è svincolato e insegue una nuova avventura. Tramite i soliti intermediari il nome dell’ex Psv è arrivato anche negli uffici della Continassa. I dirigenti bianconeri non hanno avviato una trattativa, ma secondo i ben informati non hanno nemmenoa priori la possibilità. Semplicemente hanno cominciato a valutare i pro (spessore internazionale, duttilità e cartellino gratis) e i contro, come ad esempio l’età (35 anni). Seevolverà in qualcosa di ...

