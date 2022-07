Traffico Roma del 30-07-2022 ore 19:30 (Di sabato 30 luglio 2022) Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati in studio Massimo pesche un incendio divampato nelle adiacenze del raccordo anulare E il relativo fumo sprigionato hanno reso necessaria la chiusura al Traffico della di marcia lenta sulla carreggiata esterna tra la Tiburtina e la centrale del latte in carreggiata interna troviamo code a partire dalla Nomentana abbiamo poi code sulla Cassia Veientana dove per lavori di manutenzione si transita su riduzione di carreggiata tra lo svincolo del raccordo e 3 km prima del Bivio per Castel de’ ceveri nelle due direzioni anche sulla via Pontina che arriva Latina incontra code tra Castel Romano e Castel di Decima intanto ai Parioli oggi e domani per il posizionamento di una gru via Cimarosa resta chiusa al Traffico durante l’orario di lavoro tra viale Liegi e Piazza Verdi degli altri per ... Leggi su romadailynews (Di sabato 30 luglio 2022) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in studio Massimo pesche un incendio divampato nelle adiacenze del raccordo anulare E il relativo fumo sprigionato hanno reso necessaria la chiusura aldella di marcia lenta sulla carreggiata esterna tra la Tiburtina e la centrale del latte in carreggiata interna troviamo code a partire dalla Nomentana abbiamo poi code sulla Cassia Veientana dove per lavori di manutenzione si transita su riduzione di carreggiata tra lo svincolo del raccordo e 3 km prima del Bivio per Castel de’ ceveri nelle due direzioni anche sulla via Pontina che arriva Latina incontra code tra Castelno e Castel di Decima intanto ai Parioli oggi e domani per il posizionamento di una gru via Cimarosa resta chiusa aldurante l’orario di lavoro tra viale Liegi e Piazza Verdi degli altri per ...

Roma, fiamme vicino Gra, chiuso tratto altezza Tiburtina

A causa di un incendio in prossimità del tracciato stradale, il Grande Raccordo Anulare di Roma è provvisoriamente chiuso al traffico all'altezza dello svincolo con Via Tiburtina (km 29,800). Il provvedimento, informa l'Anas, è stato preso in via precauzionale a causa del fumo che invade le carreggiate.