Traffico Roma del 30-07-2022 ore 07 | 30

(Di sabato 30 luglio 2022) Luceverdeda Simona cercherà Buongiorno Sabato mattina al momento senza difficoltà distrade discorrevoli anche se sul Raccordo Anulare attenzione un incidente all’altezza della Pontina tratto di carreggiata esterna in direzione della Appia all’altezza della Nomentana invece lavori e restringimenti della carreggiata verso la Salaria moderare la velocità a Monteverde lavori Questa mattina in via di Donna Olimpia chiusa verso Pamphili lavori sulla via Ardeatina 3 raccordo anulare a via di Tor Pagnotta limitato iltra il divino amore via di Trigoria giorni fa un incendio in via di Porta medaglia parte della strada è chiusa trasporto pubblico riaperta la stazione di Furio Camillo un’ora fa chiusa per interventi tecnici dettagli nel sito.luceverde.it un servizio a cura ...