Tornano i No Tav in Val di Susa | più violenti che mai | feriti 5 agenti FdI | “Chi tace è complice” video

(Di sabato 30 luglio 2022) «Eccoli qua di nuovo i felici No Tav capeggiati da Askatasuna. Anche oggi un corteo di oltre 1500 persone partite da Venaus (To) dove era in corso il Festival dell’Alta Felicità, hanno raggiunto il cantiere di San Didero, dove 50 travisati, coperti da scudi, hanno agganciato prima i ganci con funi alla concertina, e poi lanciato pietre e bombe carta alle forze dell’ordine che era a presidio dello stesso cantiere». Lo denuncia in una nota il Sindacato autonomo di polizia. Agguato dei No Tav al cantiere San Didero «In tali contesti – prosegue la nota del Sap – cinque colleghi sono rimasti ferito dall’esplosione delle bombe carta. Questi gruppi di, nonostante una indagine nei loro confronti per associazione a delinquere, continuano a fare in Valle diquello che vogliono, andando sempre a colpire le Forze dell’Ordine. Adesso basta. Chiediamo ...

