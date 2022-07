Torino | il punto sulle trattative con il Bologna

Toro_News : ??| MERCATO Il punto di giornata sulle trattative e sugli interessi di mercato del #Torino - gotaharrycrush : A Torino mentre cantavamo bohemian rhapsody sono scoppiata in un pianto disperato perché ad un certo punto la mia a… - StatusSymbol2 : RT @Edorsi53: @facciacalcio Un gol di #Panizza a San Siro costò lo scudetto al #Milan cinquant'anni fa. Nonostante quell'exploit, il #Manto… - NicolaCavalie18 : Fratoianni cos’ha da dire sul punto? Poliziotti fascisti? No Tav, assalto al cantiere dell'autoporto di San Didero:… - naptam_10 : @LaSoraCamilla_ Oggi è solo una questione di soldi. Almeno che tu nn abbia militato nel Napoli x anni e ti vuole la… -

La trattativa per Barrow è la più complicata, mentre per quanto riguarda Orsolini ci sono degli spiragli per ildi poter portare a termine l'acquisto, ma l'accordo con il Bologna deve ancora ...La trattativa è a buone Miranchuk potrebbe arrivare alcon la formula del prestito con diritto di riscatto a una cifra intorno ai 12 milioni di euro.Nel mirino del Torino ci sono due giocatori del Bologna: Riccardo Orsolini e Musa Barrow. Il direttore tecnico granata, Davide Vagnati, da tempo ha preso contatti con i colleghi rossoblù per i due att ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...