Non solo il Napoli | la Juve si inserisce nell’affare!

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 30 luglio 2022) Giacomo Raspadori è un giocatore del Sassuolo da quando era ancora alle giovanili nel 2009. Nel corso della sua breve carriera è riuscito a farsi notare per la sua bravura, non a caso è stato uno dei convocati dell’Italia di Mancini per l’Europeo vinto nel 2021. Consacratosi nel corso dell’ultima stagione con delle performance eccellenti, Raspadori è riuscito a fare una buona impressione a tante squadre, diventando così oggetto di mercato. Oltre al, anche lantus si è fatta avanti per l’attaccante classe 2000. Questo è quanto riportato dalla redazione di Sport Mediaset. TURIN, ITALY – JANUARY 23: Giacomo Raspadori of US Sassuolo celebrates a goal during the Serie A match between Torino FC and US Sassuolo at Stadio Olimpico di Torino on January 23, 2022 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images) La squadra allenata ...