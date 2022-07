“Non devono capire niente”. Verderami tira fuori il vero piano di Grillo per il M5S (Di sabato 30 luglio 2022) Beppe Grillo scrive sul suo blog: "Alcuni di noi sono caduti, altri sono stati contagiati dagli zombie, ma vinceremo". L'intervento del fondatore del Movimento 5 Stelle è analizzato da Francesco Verderami, giornalista del Corriere della Sera, ospite dell'edizione del 30 luglio di Controcorrente, il talk show serale di Rete4: “Grillo ha parlato di personaggi del M5S che si sono zombiezzati perché sono andati da un'altra parte, ma in realtà a mio avviso il meccanismo di zombiezzazione era già iniziato. Era il M5S che disse che non si sarebbe mai alleato con nessuno e poi si è allenato praticamente con tutti tranne che con Giorgia Meloni. Avevano parlato dell'uno vale uno, delle assemblee in streaming, avevano preso di tutto, ad esempio Gianluigi Paragone veniva dalla Lega. Ritengo che la funzione del vaffa del M5S si sia esaurita, perché ... Leggi su iltempo (Di sabato 30 luglio 2022) Beppescrive sul suo blog: "Alcuni di noi sono caduti, altri sono stati contagiati dagli zombie, ma vinceremo". L'intervento del fondatore del Movimento 5 Stelle è analizzato da Francesco, giornalista del Corriere della Sera, ospite dell'edizione del 30 luglio di Controcorrente, il talk show serale di Rete4: “ha parlato di personaggi del M5S che si sono zombiezzati perché sono andati da un'altra parte, ma in realtà a mio avviso il meccanismo di zombiezzazione era già iniziato. Era il M5S che disse che non si sarebbe mai alleato con nessuno e poi si è allenato praticamente con tutti tranne che con Giorgia Meloni. Avevano parlato dell'uno vale uno, delle assemblee in streaming, avevano preso di tutto, ad esempio Gianluigi Paragone veniva dalla Lega. Ritengo che la funzione del vaffa del M5S si sia esaurita, perché ...

