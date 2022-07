(Di sabato 30 luglio 2022)- Settimo giorno di allenamento per ia Castel di Sangro, oggi assente Petagna. L’ex giocatore del Milan è nel mirino del Monza forse, questo, può essere un vero indizio di mercato. Il D.S del, Cristiano Giuntoli, continua il suo lavoro per costruire una squadra competitiva nonostante le cessioni di lusso. L’obbiettivo del patron dei, Aurelio De Laurentiis, è costruire un Team molto giovane e voglioso di vittoria. Il nome adatto per un progetto del genere è proprio Giacomo, il 22 enne del Sassuolo. La scorsa stagione il millenial ha realizzato ben 10 reti e 5 assist in 35 presenze entrando di diritto nel mirino delle big Italiane. Ilsembra quella più interessata al giovane ragazzo. Infatti come anche ...

serie_a24 : #Napoli, TMW: “Partenopei spinti e decisi sulla pista Raspadori” - infoitsport : Napoli, TMW: “Partenopei spinti e decisi sulla pista Raspadori” - infoitsport : TMW - Napoli, attimidi paura per Osimhen: scontro con Kim in allenamento, ma nulla di grave - lucamatrone : @TMW_radio Bello il calcio d'agosto. L'anno scorso il Napoli 6. COn 2 vecchi ed uno che fa 20 partite l'anno ha re… - TMW_radio : #Maracanà ??? Gaetano Imparato: «Il #Napoli lo tengo tra le prime quattro, ha tamponato le tante uscite. Il vero p… -

Calciomercato- Giorni decisivi per il futuro di Andrea Belotti. Entro fine mese si dovranno sciogliere gli ultimi dubbi dell'ormai ex capitano del Torino. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb anche il ...Calcio- L'ex allenatore Luigi Maifredi ha parlato ai microfoni diRadio, durante la trasmissione A Tutto Mercato, per parlare dei temi del giorno. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...Infatti come anche affermato dal D.S del Sassuolo, Carnevali, i Partenopei hanno fatto un offerta importante per Raspadori. Napoli, TMW: “Partenopei spinti e decisi sulla pista Raspadori”. Il D.S del ...Non c'è poi una vera squadra di riferimento Mario Sconcerti ha poi aggiunto: "Il Napoli di Luciano Spalletti è da Scudetto Glielo auguro, ma non so che squadra finirà per fare il Napoli. Redazione… L ...