Mls, Chiellini vince davanti ad Allegri ed ex compagni della Juventus: "Amici speciali" (Di sabato 30 luglio 2022) Buona la prima per Giorgio Chiellini nella sua nuova avventura in Mls. L'ex capitano della Juventus e della Nazionale ha esordito con il Los Angeles Fc nel 2-1 contro il Seattle. "Debutto in casa, tanti Amici speciali in visita e una vittoria molto importante. Cosa volere di più? Forza!", il tweet di Chiellini protagonista per oltre un'ora e applauditissimo dai supporter del suo club. Il riferimento è alla presenza al Banc of California Stadium del tecnico Massimiliano Allegri e diversi ex compagni di squadra, come Dusan Vlahovic, Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Alex Sandro, Manuel Locatelli. Sugli spalti anche il nuovo acquisto Angel Di Maria. SportFace.

