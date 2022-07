Mekies verso la gara | ' Russell sarà un rivale temibile e Red Bull sarà forte'

(Di sabato 30 luglio 2022) Una prima fila soffiata da chi non ti aspetti, George. Ma almeno non è Max Verstappen, che partirà decimo su una pista che non facilita i sorpassi. Nonostante la pole persa all'ultimo istante, ...

autosprint : #Mekies verso la gara: '#Russell sarà un rivale temibile e #RedBull sarà forte' ?? -

Nonostante la pole persa all'ultimo istante, la Ferrari può guardare con fiducia al GP d'Ungheria, come ha spiegato Laurent. Russell e la prima pole: "Non so come ci sono riuscito!" Un fine ...Sull'argomento è intervenuto nella conferenza stampa del venerdì Laurent, direttore ... Stiamo andandola direzione giusta'. F1, Mekies: "Ordini di scuderia La Ferrari viene prima di tutto" Il direttore sportivo si aspetta sempre più una lotta a tre a cominciare da domani, una lotta favorita dalle condizioni ambientali completamente diverse rispetto a ieri .... Questo le parole di Laurent Mekies, direttore sportivo della Ferrari, ai microfoni di Sky Sport dopo le qualifiche del Gran Premio d’Ungheria.