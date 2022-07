GTWC Europe, 24 Ore Spa: Lamborghini cede a Mercedes la pole (Di sabato 30 luglio 2022) Lamborghini cede a Mercedes la prima casella dello schieramento della 24 Ore di Spa-Francorchamps a poche ore dal via dell’evento. Manca infatti sempre meno alla maratona belga, indetta per questo pomeriggio alle 16.45. Orange1 K-PAX Racing #6, al top ieri con Andrea Caldarelli durante la superpole, ha perso entrambi i giri cronometrati ed ha subito una retrocessione di 10 posizioni sullo schieramento di partenza per un’irregolarità riscontrata durante le verifiche tecniche. La Mercedes #88 (AMG Team Akkodis ASP #88) eredita la prima casella dello schieramento e tra meno di sei ore guiderà il gruppo nella discesa che porta ad Eau Rouge davanti a Dinamic Motorsport #54 (Porsche), AMG Team Getspeed #2 (Mercedes) ed Emil Frey Racing #63 (Lamborghini). Superbike, risultato ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022)a Mers la prima casella dello schieramento della 24 Ore di Spa-Francorchamps a poche ore dal via dell’evento. Manca infatti sempre meno alla maratona belga, indetta per questo pomeriggio alle 16.45. Orange1 K-PAX Racing #6, al top ieri con Andrea Caldarelli durante la super, ha perso entrambi i giri cronometrati ed ha subito una retrocessione di 10 posizioni sullo schieramento di partenza per un’irregolarità riscontrata durante le verifiche tecniche. La Mers #88 (AMG Team Akkodis ASP #88) eredita la prima casella dello schieramento e tra meno di sei ore guiderà il gruppo nella discesa che porta ad Eau Rouge davanti a Dinamic Motorsport #54 (Porsche), AMG Team Getspeed #2 (Mers) ed Emil Frey Racing #63 (). Superbike, risultato ...

