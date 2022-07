FirenzePost : Fucecchio: 34enne di Cerreto Guidi, in moto, si scontra con un’auto. Muore dopo il ricovero in ospedale - AnsaToscana : Scontro auto-moto, 34enne muore nel Fiorentino. Incidente nella notte a Fucecchio #ANSA - iltirreno : Scontro fatale - I carabinieri di Empoli sono al lavoro per ricostruire la dinamica del tragico incidente. -

Un uomo di 34 anni. dio Cerreto Guidi (Firenze), è morto per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa intorno a mezzanotte a. Secondo quanto appreso la vittima viaggiava in sella a una moto che per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un'auto condotta da un 72enne in prossimità di un incrocio, in ...L'incidente è avvenuto lungo la via Pistoiese apochi minuti prima della mezzanotte, Sul posto sono intervenute automedica e ambulanza del 118 per rianimare e stabilizzare ilche ...Aveva 34 anni, si chiamava Denny Dami, risiedeva a Cerreto Guidi ma era il capitano della squadra di calcio dell'Atletico Fucecchio: è morto nella notte fra venerdì 29 e sabato 30 luglio 2022, in un i ...Tragico incidente stradale costato la vita a Danny Dami, il capitano della squadra di calcio a 5 dell'Atletico Fucecchio.