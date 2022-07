Formula 1 GP Ungheria: pole position fantastica di George Russell (Di sabato 30 luglio 2022) Formula 1 GP Ungheria: il risultato delle straordinarie qualifiche andate in scena questo pomeriggio sulla pista magiara. Dopo il Gran Premio di Francia, la Formula 1 si sposta in Ungheria per il tredicesimo appuntamento della stagione. Max Verstappen, nonostante un pessimo inizio di stagione, ha poi inanellato una striscia incredibile di risultati e vanta al Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di sabato 30 luglio 2022)1 GP: il risultato delle straordinarie qualifiche andate in scena questo pomeriggio sulla pista magiara. Dopo il Gran Premio di Francia, la1 si sposta inper il tredicesimo appuntamento della stagione. Max Verstappen, nonostante un pessimo inizio di stagione, ha poi inanellato una striscia incredibile di risultati e vanta al Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

SkySportF1 : ? CARLOS SAINZ IL PIU’ VELOCE IN UNGHERIA ?? Verstappen davanti a Leclerc I risultati ? - SkySportF1 : ?? LECLERC strappa il miglior tempo nelle #FP2 ? Verstappen fuori dalla Top 3 RISULTATI ? - SkySportF1 : ?? LATIFI CON IL TEMPO MIGLIORE ?? Che Williams RISULTATI ? - hijiki0877 : RT @SkySportF1: ?? FANTASTICO GEORGE RUSSELL? ?? Prima pole position in carriera I risultati ? - MaxErwanix : RT @SkySportF1: ?? FANTASTICO GEORGE RUSSELL? ?? Prima pole position in carriera I risultati ? -