F1 GP Ungheria, previsioni meteo oggi Budapest: qualifiche a rischio pioggia (Di sabato 30 luglio 2022) Nuovo weekend del Mondiale di F1, che questa settimana nel suo tredicesimo appuntamento propone l’atteso GP di Ungheria. Andiamo a scoprire assieme le previsioni meteo di oggi a Budapest, dove alle ore 16 scatteranno le qualifiche. Sono infatti possibili, se non probabili, diversi temporali e una serie di precipitazioni che potrebbero condizionare oltre alle qualifiche anche le prove libere 3 della mattinata. 80% la probabilità di pioggia al pomeriggio, dunque si possono cominciare a scaldare le full wet. SEGUI LA DIRETTA In ogni caso, il cielo sarà coperto e le temperature dell’asfalto relativamente fresce. Ma la pioggia e il maltempo incombono, dunque ecco che sarà il caso di focalizzarsi su una caccia alla pole anonima e sul ... Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) Nuovo weekend del Mondiale di F1, che questa settimana nel suo tredicesimo appuntamento propone l’atteso GP di. Andiamo a scoprire assieme ledi, dove alle ore 16 scatteranno le. Sono infatti possibili, se non probabili, diversi temporali e una serie di precipitazioni che potrebbero condizionare oltre alleanche le prove libere 3 della mattinata. 80% la probabilità di pia al pomeriggio, dunque si possono cominciare a scaldare le full wet. SEGUI LA DIRETTA In ogni caso, il cielo sarà coperto e le temperature dell’asfalto relativamente fresce. Ma la pia e il maltempo incombono, dunque ecco che sarà il caso di focalizzarsi su una caccia alla pole anonima e sul ...

