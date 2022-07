F1, George Russell in pole position. Leclerc e Sainz sorpresi, Ferrari favorita in gara? (Di sabato 30 luglio 2022) Chi oggi ha scommesso ed azzeccato la griglia di partenza del Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, probabilmente ha incassato parecchio sul proprio conto corrente. Sul tracciato dell’Hungaroring tutti i piani sono stati stravolti come il meteo magiaro. Dopo il sole e le temperature torride di ieri, oggi un vero e proprio nubifragio in concomitanza con la FP3, ha spazzato via tutti i discorsi e le previsioni del venerdì. Si pensava ad un ennesimo duello tra Ferrari e Red Bull per la pole position. Bene, la partenza al palo è stata conquistata da un pilota che, fino a poche ore fa, era ancora fermo a zero nella casella riguardante questa statistica. George Russell, infatti, ha stupito tutti, piloti di Maranello in primis, completando un giro pressoché ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) Chi oggi ha scommesso ed azzeccato la griglia di partenza del Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, probabilmente ha incassato parecchio sul proprio conto corrente. Sul tracciato dell’Hungaroring tutti i piani sono stati stravolti come il meteo magiaro. Dopo il sole e le temperature torride di ieri, oggi un vero e proprio nubifragio in concomitanza con la FP3, ha spazzato via tutti i discorsi e le previsioni del venerdì. Si pensava ad un ennesimo duello trae Red Bull per la. Bene, la partenza al palo è stata conquistata da un pilota che, fino a poche ore fa, era ancora fermo a zero nella casella riguardante questa statistica., infatti, ha stupito tutti, piloti di Maranello in primis, completando un giro pressoché ...

