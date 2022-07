Elezioni 2022, nel centrodestra caccia ai collegi sicuri (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – Una volta c’era Denis Verdini a fare il bello e il cattivo tempo in casa Forza Italia quando si trattava di sciogliere il rebus dei collegi elettorali. Temuto e rispettato ma anche odiato per il ‘suo potere’, tutti facevano riferimento a lui, a cominciare da Silvio Berlusconi. Finiti i tempi del patto del Nazareno, ora al tavolo del centrodestra che conta, quello che martedì si dovrebbe riunire per iniziare la difficile trattativa sui posti in lista sicuri, possibili e perdenti, il partito azzurro si presenterà con il numero due Antonio Tajani e Roberto Occhiuto, attuale governatore della Calabria, conosciuto ai più (anche dalla stampa) come capogruppo alla Camera e tra i massimi dirigenti calabresi del partito, anche se lontano dai riflettori, raccontano i bene informati, si è sempre interessato di sistemi elettorali e ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – Una volta c’era Denis Verdini a fare il bello e il cattivo tempo in casa Forza Italia quando si trattava di sciogliere il rebus deielettorali. Temuto e rispettato ma anche odiato per il ‘suo potere’, tutti facevano riferimento a lui, a cominciare da Silvio Berlusconi. Finiti i tempi del patto del Nazareno, ora al tavolo delche conta, quello che martedì si dovrebbe riunire per iniziare la difficile trattativa sui posti in lista, possibili e perdenti, il partito azzurro si presenterà con il numero due Antonio Tajani e Roberto Occhiuto, attuale governatore della Calabria, conosciuto ai più (anche dalla stampa) come capogruppo alla Camera e tra i massimi dirigenti calabresi del partito, anche se lontano dai riflettori, raccontano i bene informati, si è sempre interessato di sistemi elettorali e ...

