Barcellona, Lewandowski: "Il Bayern Monaco non ha detto tutta la verità"

Robert Lewandowski non nasconde qualche dissapore con il Bayern Monaco dopo otto stagioni piene di successi e di record. Il centravanti polacco, in un'intervista a Espn, ha raccontato che la sua partenza non era legata a un possibile arrivo di Haaland. "Se la domanda è se la decisione di andarsene sia stata presa a causa sua, la risposta è no. Non ho visto problemi anche se fosse arrivato Haaland al Bayern", le parole di un Lewandowski che invece parla di verità a metà. "È sempre stato importante per me essere il più chiaro possibile, rimanere fedele e forse per alcune persone questo è stato un problema – prosegue – Avvertivo che era il momento di lasciare il Bayern e passare al Barcellona. Il club ha provato a trovare un motivo per cui vendermi ...

