Avellino, aggressione a colpi di martello in negozio cinese: feriti gestore e cliente (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – aggressione a colpi di martello all'interno di un negozio cinese a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. Vittime il gestore e un cliente, un 50enne dell'Est Europa, entrambi trasportati dal 118 all'ospedale Moscati. In caserma, rintracciato e bloccato dai carabinieri, il presunto aggressore, un extracomunitario. Ancora da chiarire i motivi del gesto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

