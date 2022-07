Atp Kitzbuhel 2022: Sonego vince il torneo di doppio insieme a Martinez (Di sabato 30 luglio 2022) Lorenzo Sonego ha vinto il torneo Atp 250 di Kitzbuhel 2022. Il torinese si è imposto nella finale del tabellone di doppio insieme allo spagnolo Pedro Martinez Portero. I due hanno prevalso contro il duo composto dal tedesco Puetz ed il neozelandese Venus, caduti con lo score di 5-7 6-4 10-8 dopo due ore di gioco. Per l’azzurro si tratta del secondo titolo in carriera in questa specialità dopo quello raggiunto l’anno scorso sulla terra di Cagliari insieme all’amico Andrea Vavassori. Ricordiamo che Lorenzo era al via anche nel singolare in Austria ma si è arreso all’esordio contro l’iberico Pablo Andujar, che ha vinto dopo una battaglia di tre set. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) Lorenzoha vinto ilAtp 250 di. Il torinese si è imposto nella finale del tabellone diallo spagnolo PedroPortero. I due hanno prevalso contro il duo composto dal tedesco Puetz ed il neozelandese Venus, caduti con lo score di 5-7 6-4 10-8 dopo due ore di gioco. Per l’azzurro si tratta del secondo titolo in carriera in questa specialità dopo quello raggiunto l’anno scorso sulla terra di Cagliariall’amico Andrea Vavassori. Ricordiamo che Lorenzo era al via anche nel singolare in Austria ma si è arreso all’esordio contro l’iberico Pablo Andujar, che ha vinto dopo una battaglia di tre set. SportFace.

