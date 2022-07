Antonioli | «Meret rappresenta il portiere moderno | ma non è valorizzato | gli serve continuità»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 30 luglio 2022) Il Foglio Sportivo intervista l’exdella Nazionale italiana Francesco. Parla del ruolo dele della costruzione dal basso. “I portieri di oggi abusano del gioco con i piedi. Il calcio in televisione lo vedo anch’io, non troppo perché altrimenti mi annoia, però ci sono tante situazioni in cui ilmolto spesso potrebbe non essere chiamato in causa eppure viene coinvolto in automatico. Oltretutto rischiando in determinate occasioni di regalare il pallone agli avversari. Per carità, io ho vinto due scudetti sapendo usare anche i piedi, però…”. Quello delè un ruolo complesso. “Da sempre, quello delè stato un ruolo che necessita di equilibrio eper rendere al meglio. Oggi devi essere completo in tutto e ...