Al tuttofare di Tringali Gianni Fiorito il Comune dà gratis l’ex parco Salid

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 30 luglio 2022) Nessun contributo economico ma l’utilizzo gratuito didell’Irno (area antistante il Teatro Ghirelli) e della Vecchia Fornace ex. Per il tutto fare dell’assessore Claudio, l’amministrazione comunale di Salerno sembra mettersi a completa disposizione e per il periodo dal 24 agosto 2022 al 04 settembre 2022, compresi i tempi di montaggio e smontaggio di quanto necessario alla realizzazione dell’evento chiude – quasi totalmente – ildell’Irno. Come se i cittadini non avessero già sofferto abbastanza per la mancanza di spazi verdi. Dunque, dall’1 al 3 settembre la terza edizione della “Limen Salerno Festival”, iniziativa promossa dall’associazione Limen, presieduta da, braccio destro dell’assessore alla Sicurezza. “Il “Limen Salerno Festival” ha ...