Umberto Smaila e Spinalbese al GF Vip 7: i dettagli (Di venerdì 29 luglio 2022) Antonino Spinalbese e Umberto Smaila sono stati scelti come concorrenti del GF Vip 7. su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di venerdì 29 luglio 2022) Antoninosono stati scelti come concorrenti del GF Vip 7. su Donne Magazine.

1lu_cia3 : Non io che leggo questo e penso subito quando nel #fairyspace si guardava colpo grosso. Umberto Smaila se mai dove… - infoitcultura : Umberto Smaila al Grande Fratello Vip 7?/ Colpaccio per Signorini, ma… - salvatrash1 : umberto smaila verrà squalificato dopo due giorni massimo tre che cazzo di ridere - teamsopranini : IN CHE SENSO UMBERTO SMAILA AL GF - EvilEnzoPaolo : non avete idea di quello che combineremmo io @LSantillo_96 e @gieffepparo con Umberto Smaila -