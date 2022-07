Terremoto Rai | Licenziamento pesantissimo | a settembre dovrà andare via

Leggi su specialmag

(Di venerdì 29 luglio 2022) Negli uffici della rete televisiva Rai rischia di scatenarsi un vero e proprio: costretto a lasciare il suo posto Caos in Rai (Foto ANSA)Subito dopo l’estate in casa della rete televisiva Rai potrebbein scena una vera e propria rivoluzione. Molte cose adesso dipendono infatti dalle prossime elezioni in programma il 25. Un cambio della guardia al capo del Governo ed un ritorno della destra potrebbero costringere a dei cambiamenti anche nel direttivo della rete televisiva di Viale Mazzini. Senza dubbio due poltrone su tutte sono quelle maggiormente a rischio: da un lato Stefano Colletta, dall’altro Carlo Fuortes. Rai, come cambia il direttivo: ipotesi clamorosa Carlo Fuortes (Foto ANSA)Il possibile successo del centrodestra nel corso delle prossime elezioni apre a tutta una serie ...