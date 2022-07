Rapina in un centro scommesse a Portici, il malvivente porta via pure le monete (Di venerdì 29 luglio 2022) Rapina a mano armata in un’agenzia scommesse a Portici. La scena viene ripresa da un filmato a circuito chiuso che mostra le fasi del raid e il momento finale, in cui la dipendente dell’attività commerciale si sente male. Portici, Rapina a mano armata all’agenzia di scommesse: la cassiera si sente male L’episodio si è consumato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 29 luglio 2022)a mano armata in un’agenzia. La scena viene ripresa da un filmato a circuito chiuso che mostra le fasi del raid e il momento finale, in cui la dipendente dell’attività commerciale si sente male.a mano armata all’agenzia di: la cassiera si sente male L’episodio si è consumato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

T7TorreSette : Rapina a mano armata in un centro scommesse a #Portici (#Napoli) - RitaamariaB : RT @Luca_S2_: #Cagliari disabile pestato e rapinato della pensione il responsabile è un migrante pregiudicato per rapina in centro lo scor… - ngelaPatriciaR2 : RT @NotizieFrance: Rapina ad un turista svizzero ad un caffè di Piazza Trieste e Trento: pistola alla testa per portargli via l’orologio e… - LouiseCrown_ : RT @Luca_S2_: #Cagliari disabile pestato e rapinato della pensione il responsabile è un migrante pregiudicato per rapina in centro lo scor… - C6Graziella : RT @Luca_S2_: #Cagliari disabile pestato e rapinato della pensione il responsabile è un migrante pregiudicato per rapina in centro lo scor… -