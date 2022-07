Orphan Black: Krysten Ritter protagonista dello spinoff "Echoes" (Di venerdì 29 luglio 2022) La star di Jessica Jones Krysten Ritter sarà la protagonista dell'atteso spinoff/sequel della serie Orphan Black. Krysten Ritter si è lasciata alle spalle il mondo Marvel e ora si prepara a tuffarsi in una nuova torbida avventura. L'attrice sarà la protagonista del preannunciato sequel/spinoff di Orphan Black, Echoes. Secondo The Hollywood Reporter, Krysten Ritter sarà protagonista e produttrice di Orphan Black: Echoes. La serie sarà ambientata nello stesso universo dello show originale, ma in un vicino futuroe toccherà temi come "la manipolazione ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 29 luglio 2022) La star di Jessica Jonessarà ladell'atteso/sequel della seriesi è lasciata alle spalle il mondo Marvel e ora si prepara a tuffarsi in una nuova torbida avventura. L'attrice sarà ladel preannunciato sequel/di. Secondo The Hollywood Reporter,saràe produttrice di. La serie sarà ambientata nello stesso universoshow originale, ma in un vicino futuroe toccherà temi come "la manipolazione ...

