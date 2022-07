LIVE F1 | GP Ungheria 2022 in DIRETTA | via alla FP2! Ferrari vuol confermarsi

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.06 Si comincia subito molto forte con Sainz che si porta in vetta con il crono di 1:20.487 a precedere di 80 millesimi Perez. 17.05 Sulla pista praticamente tutti: Leclerc e Verstappen con le medie. 17.04 Perez in pista con le medie. 17.04 Sul tracciato Vettel, Stroll, Magnussen, Bottas, Zhou, Ricciardo, Perez, Sainz, Ocon e Mick Schumacher. 17.02 Subito in pista Sainz con le medie per verificare la consistenza di queste gomme. 17.02 Si comincia con tanti piloti in pista per questa seconda sessione. 17.00 VIA!!! 16.58 Ci si prepara per una FP2 ricca di spunti. 16.55 Complessivamente, sono otto i piloti in attività a vantare almeno un piazzamento nella top-three a Budapest: 10 (8-1-1) – HAMILTON Lewis 7 (2-2-3) – VETTEL Sebastian 5 (1-2-2) – ALONSO Fernando 3 ...