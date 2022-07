Inzaghi: 'Inter, obiettivo scudetto è la priorità'. Marotta sogna la seconda stella (Di venerdì 29 luglio 2022) 'Lo scudetto? Lavoriamo dal 6 luglio con questo obiettivo. Nella passata stagione l'abbiamo mancato per due punti, cercheremo di vincerlo quest'anno'. Insomma, quasi una promessa. Magari con tutte le ... Leggi su leggo (Di venerdì 29 luglio 2022) 'Lo? Lavoriamo dal 6 luglio con questo. Nella passata stagione l'abbiamo mancato per due punti, cercheremo di vincerlo quest'anno'. Insomma, quasi una promessa. Magari con tutte le ...

Inter : 6?? gol per i ragazzi di Simone Inzaghi! ?? 15’ @hakanc10 ?? 22’ Lautaro ?? 42’ Lautaro ?? 62’ Correa ?? 64’ Bellanova ?? 71’ Skriniar - Inter : Torello con special guest: mister Inzaghi ?? Guarda la gallery completa sul nostro sito ?? - Gazzetta_it : Lazio-Acerbi, frattura insanabile. In 'soccorso' può arrivare...Inzaghi - tuttointer24 : Calciomercato Inter: Skriniar vuole il rinnovo, ma le sue richieste sono altissime ???? #Inter #Inzaghi #SerieA… - internewsit : Inter-Pro Sesto, due formazioni in 45' per Inzaghi: solo uno per intero - CdS - -