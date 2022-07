Inter, lo sponsor DigitalBits non paga: il club toglie ogni riferimento - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di venerdì 29 luglio 2022) Inter, il piano di mercato per tenere i big. Skrinar punto fermo Milano, 29 luglio 2022 - Un nuovo problema rischia di espandersi in casa Inter . Il main sponsor di maglia DigitalBits avrebbe saltato ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022), il piano di mercato per tenere i big. Skrinar punto fermo Milano, 29 luglio 2022 - Un nuovo problema rischia di espandersi in casa. Il maindi magliaavrebbe saltato ...

