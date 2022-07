Il vento butta a destra | in Rai già si offrono a Meloni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 29 luglio 2022) Con la stessa velocità con cui i partiti scattano nella corsa al voto, i giornalisti Rai corrono a riposizionarsi in azienda. E così il direttore di Tg2 Gennaro Sangiuliano sul palco della conferenza programmatica di Fratelli d’Italia a Milano, annusando la vittoria di Giorgia, si sarebbe detto pronto “a sottoscrivere il programma” del suo partito. Con la stessa velocità con cui i partiti scattano nella corsa al voto, i giornalisti Rai corrono a riposizionarsi in azienda Almeno a sentire il senatore di FdI, Ignazio La Russa, che rievocando quella manifestazione ha citato “Genny” Sangiuliano tra gli ospiti che vi presero parte e che sono “pronti a sottoscrivere il nostro programma e, perché no, qualcuno sarà anche pronto ad assumersi le responsabilità (di governo, come ministro) se sarà chiamato”. Così l’Usigrai in una nota ha scritto che “ci saremmo aspettati ...